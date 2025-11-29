پخش زنده
نماینده کشورمان در رقابتهای کاتای نابینایان K۱۰ مسابقات جهانی ۲۰۲۵ قاهره از صعود بازماند.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دور نخست کاتای نابینایان K۱۰ از مسابقات کاراته قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در قاهره، رحیم گلمحمدی موفق به کسب امتیاز ۲ شد و از ادامه رقابتها کنار رفت.
در این گروه، کارئون از مکزیک با امتیاز ۳۹.۹۰ بهترین اجرا را ارائه داد. نوهان از فرانسه و عبدالله از مصر نیز هر دو با امتیاز ۳۹.۸۰ نزدیکترین تعقیبکنندگان او بودند. جاسیپ از کرواسی ۳۹.۰۰، ساباهودین از آمریکا ۳۵.۲۰ و کارتیکیا از هند ۳۳.۹۰ امتیازهای خود را ثبت کردند.
گلمحمدی که برای نخستینبار روی تاتامی جهانی قرار میگرفت، در پایان این مرحله با حذف روبهرو شد. ادامه رقابتهای پاراکاراته در ورزشگاه بینالمللی قاهره دنبال میشود.