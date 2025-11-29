به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر مدرسه شهید خسروی گفت: این اردوی جهادی در سه محور آموزشی، مشاوره‌ای و پزشکی طراحی شده و دانش‌آموزان پایه‌های هفتم، هشتم و نهم در کلاس‌های آموزشی متنوع شرکت کردند.

اسماعیلی نیا افزود: در هر پایه تحصیلی، حدود ۶۰ نفر از دانش‌آموزان تحت پوشش این برنامه قرار گرفته و از آموزش‌های تخصصی بهره‌مند می‌شوند.

وی ادامه داد: برگزاری این اردو‌ها با هدف ارتقای سطح علمی، ارائه مشاوره‌های تحصیلی و روانی، و همچنین بررسی وضعیت سلامت دانش‌آموزان صورت می‌گیرد تا زمینه رشد و توسعه همه‌جانبه آنها فراهم شود.

لازم به ذکر است امام جمعه زارچ از کلاس‌ها و فعالیت‌های آموزشی، مشاوره‌ای و پزشکی بازدید کرد و ضمن ابراز رضایت، از تلاش‌های برگزارکنندگان و معلمان و مربیان این طرح تقدیر و قدردانی نمود.