برگزاری اردوی جهادی دردبیرستان شهید خسروی زارچ
اردوی جهادی ویژه تقویت بنیه علمی و آموزشی دانشآموزان توسط قرارگاه عدالت آموزشی استان با همکاری مدارس سمپاد در دبیرستان شهید خسروی زارچ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مدیر مدرسه شهید خسروی گفت: این اردوی جهادی در سه محور آموزشی، مشاورهای و پزشکی طراحی شده و دانشآموزان پایههای هفتم، هشتم و نهم در کلاسهای آموزشی متنوع شرکت کردند.
اسماعیلی نیا افزود: در هر پایه تحصیلی، حدود ۶۰ نفر از دانشآموزان تحت پوشش این برنامه قرار گرفته و از آموزشهای تخصصی بهرهمند میشوند.
وی ادامه داد: برگزاری این اردوها با هدف ارتقای سطح علمی، ارائه مشاورههای تحصیلی و روانی، و همچنین بررسی وضعیت سلامت دانشآموزان صورت میگیرد تا زمینه رشد و توسعه همهجانبه آنها فراهم شود.
لازم به ذکر است امام جمعه زارچ از کلاسها و فعالیتهای آموزشی، مشاورهای و پزشکی بازدید کرد و ضمن ابراز رضایت، از تلاشهای برگزارکنندگان و معلمان و مربیان این طرح تقدیر و قدردانی نمود.