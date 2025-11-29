مدیرعامل سد و نیروگاه کرخه سازمان آب و برق خوزستان گفت: دریچه‌های تحتانی این سد باز می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، امیر محمودی از آغاز بازگشایی دریچه‌های تحتانی این سد خبر داد.

وی با اشاره به بازگشایی دریچه‌های کالورت تحتانی این سد گفت: به دلیل افت تراز مخزن سد کرخه و خارج شدن واحد‌های این نیروگاه از مدار تولید، رها سازی آب از دریچه‌های تحتانی برای تامین نیاز آب پایین دست سد، آغاز شد.

مدیرعامل سد کرخه تراز فعلی مخزن این سد را ۱۸۰.۸۵ AMSL و حجم آن را حدود یک میلیارد متر مکعب اعلام کرد که نسب به تراز نرمال بهره برداری (۲۲۰) ۴۰ متر کاهش دارد.

محمودی خاطر نشان کرد: مخزن سد کرخه بعد از سیلاب‌های سال ۹۸ تاکنون شاهد بارش چشمگیری نبوده و با مدیریت مخزن و تعامل بین دیسپاچینگ ملی و سازمان آب و برق خوزستان در این چند سال اخیر نیاز آبی پایین دست سد از طریق تولید انرژی واحد‌های نیروگاهی و دریچه‌های تحتانی سد تامین شده است.

وی در ادامه ضمن اشاره به خشکسالی و کمبود بارش‌های سال‌های اخیر حوضه آبریز سد کرخه، بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب شرب، کشاورزی، دامداری و صنعتی تاکید کرد.