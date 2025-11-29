فرماندهان نیروی دریایی ارتش می‌گویند ایران توانسته در سال‌های اخیر با سفر به عمق آب‌های آزاد، خود را به عنوان یک قدرت دریایی مطرح کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نیروی دریایی ارتش به تازگی از ناو ارتقاء یافته «سهند» و «پایگاه شناوری کردستان» رونمایی کرده است.

کردستان دومین پایگاه شناوری پس از «ناو مکران» است که نداجا به آب می‌اندازد. امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش از رونمایی «پایگاه شناوری خوزستان» هم در آینده خبر داده است.

رونمایی از تجهیزات و ناوهای جدید به مناسبت بزرگداشت نیروی دریایی ارتش اتفاق میفتد؛ هر ساله هفتم آذر، برنامه‌های بزرگداشت نداجا آغاز می‌شود. نیرویی که چند دهه در محدودیت‌های تحریمی توانسته گستره منافع ایران از محدوده خلیج فارس به عمق آب‌های آزاد جهان ببرد و حالا در فکر «بازگشت به روزهایی است که در دریا اقتدار مطلق داشته.»

ابراهیم اسدی بیدمشکی گزارش می‌دهد: