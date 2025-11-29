پخش زنده
۳۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در مرز شهرستان سردشت کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ فرمانده مرزبانی آذربایجانغربی گفت:در راستای جلوگیری از تردد غیر مجاز، تشدید کنترل نوار مرزی و مبارزه همه جانبه با کالای قاچاق، مرزبانان هنگ مرزی شهرستان سردشت با اجرای کمین هدفمند توانستند در عملیاتی منسجم و موفق تعداد ۳۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق معادل ۱۵ هزار پاکت را کشف و ضبط و یک نفر متهم را در این رابطه دستگیر کنند.
سردار محمد احمدی افزود: طبق نظر کارشناسان ارزش این محموله قاچاق ۱۰ تا ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
سردار احمدی اضافه کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.