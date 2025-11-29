وزیر راه و شهرسازی گفت: پل بزرگ آزادراه شمالی کرج که به‌طور کامل توسط مهندسان ایرانی طراحی و اجرا شده، یکی از شاهکار‌های مهندسی کشور است و با بهره‌برداری از آن بخش قابل توجهی از ترافیک تهران، کرج و ۱۰ استان کشور کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پیشرفت قابل توجه پروژه کنارگذر شمالی کرج گفت: پل بزرگ این آزادراه که به‌طور کامل توسط مهندسان ایرانی طراحی و اجرا شده، یکی از شاهکار‌های مهندسی کشور است و با بهره‌برداری از آن بخش قابل توجهی از ترافیک تهران، کرج و ۱۰ استان کشور کاهش خواهد یافت.

فرزانه صادق، روز شنبه ۸ آذر ۱۴۰۴ در جریان بازدید از این پروژه گفت: این دومین بازدید رسمی من از پل بزرگ آزادراه شمالی کرج است و هر بار با مشاهده پیشرفت فیزیکی آن، به توان مهندسی کشور افتخار می‌کنم.

او افزود: این پروژه با مشارکت دولت و شهرداری در حال اجراست و نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی کرج، تهران و استان البرز خواهد داشت و به دلیل ماهیت بین‌استانی پروژه، کاهش ترافیک در ۱۰ استان کشور نیز از نتایج بهره‌برداری آن خواهد بود.

صادق تأکید کرد: با وجود محدودیت‌ها، پیشرفت فیزیکی پروژه چشمگیر بوده و امیدواریم تا پایان سال مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وزیر راه و شهرسازی درباره تأمین مالی پروژه نیز گفت بخشی از منابع موردنیاز از طریق مولدسازی اراضی وزارتخانه تأمین شده و ادامه تأمین مالی نیز بر همین اساس در حال پیگیری است.

به گفته او، با افتتاح این پل حدود ۲۳ درصد از ترافیک مسیر تهران–کرج به سمت قزوین منتقل می‌شود و بخشی از گره‌های ترافیکی پایتخت و کرج کاهش می‌یابد.

صادق همچنین از بهره‌برداری پروژه‌های ریلی میانه–اردبیل و چابهار–زاهدان تا پایان سال خبر داد و افزود پس از اتمام این طرح، اجرای قطعه بعدی آزادراه تهران–شمال به طول ۸.۵ کیلومتر آغاز خواهد شد.

پروژه کنارگذر شمالی کرج که از سال ۱۳۹۵ آغاز شده، تا سال ۱۴۰۱ تنها ۳۲ درصد پیشرفت داشت، اما طی ۱۵ ماه گذشته پیشرفت آن به ۷۳ درصد رسیده است.

این پروژه شامل ۲۰ کیلومتر مسیر اصلی، ۲۸ کیلومتر رمپ و لوپ ارتباطی و ۲۰ پل بزرگ و کوچک است و بزرگ‌ترین پل در حال ساخت خاورمیانه در آن قرار دارد.

بر اساس اعلام مسئولان، با بهره‌برداری از این طرح که ۲۸ درصد ترافیک کشور در محدوده البرز را تحت تأثیر قرار می‌دهد، حدود ۵۰ درصد از ترافیک موجود کاهش خواهد یافت و تنها در بخش مصرف سوخت روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد شد.

مهم‌ترین چالش باقی‌مانده پروژه، تکمیل تعهدات دولت در واگذاری اراضی حاشیه‌ای و رفع چند مورد تملک ریزدانه عنوان شده است که در صورت تحقق، امکان افتتاح طرح تا پایان سال وجود دارد.