پخش زنده
امروز: -
هشتم آذر ماه یادآور روزی است که شهر بستان در عملیات غرورآفرین طریق القدس بدست رزمندگان اسلام آزاد و به مام میهن بازگشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در شهریور ماه سال ۱۳۵۹ شمسی رژیم بعثی عراق به خاک مقدس کشورمان تجاوز کرد و نیروهای مسلح و مردم شجاع کشورمان دفاع جانانهای در برابر متجاوزان انجام دادند ولی دشمن بعثی با حمایت استکبار جهانی بخشهایی از کشورمان از جمله شهر بستان را اشغال کرد.
در هشتم آذر ماه سال ۱۳۶۰ شمسی عملیات بزرگ طریق القدس با هدف آزادسازی ۳۰۰ تا ۳۵۰ کیلومتر مربع از خاک جمهوری اسلامی که شامل یستان، غرب سوسنگرد و شمال رودخانه نیسان و ۷۰ روستا و نیز رسیدن به مرزهای بینالمللی در منطقه هورالعظیم با رمز «یا حسین (ع)» و با فرماندهی مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.
در این عملیات غرورآفرین ضمن آزاد سازی بستان پس از ۷۲۴ روز اشغال در دست ارتش بعثی عراق، ۱۷۰ دستگاه تانک و نفربر، ۲۰۰ دستگاه خودرو، ۱۳ فروند هواپیما و ۴ فروند هلیکوپتر دشمن بعثی منهدن شد و ۱۵۰ دستگاه تانک و نفربر، ۲۵۰ دستگاه خودرو، ۳۰ قبضه توپ ضدهوایی، ۱۲۰ دستگاه مهندسی، ۱۹ قبضه توپ صحرایی به غنیمت گرفته شد.
همچنین در عملیات طریق القدس حدود ۸ هزار و ۵۰۰ تن از نیروهای بعثی کشته و زخمی شدند و ۵۴۶ تن از نیروهای دشمن به اسارت رزمندگان اسلام درآمدند.
حضرت امام خمینی (ره)، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، عملیات طریق القدس که منجر به آزادسازی ۶۵۰ کیلومتر مربع از خاک جمهوری اسلامی؛ شامل شهر بستان، حدود ۷۰ روستا، پنج پاسگاه مرزی و نیز تنگه استراتژیک چذابه شد را به فتح الفتوح تعبیر کردند.