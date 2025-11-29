به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس جمعیت هلال احمر مراغه گفت: عملیات امداد و نجات این خانواده سه نفره از ساعت ۱۲ دیشب آغاز شد و پنج بامداد با موفقیت به پایان رسید.

محمد باقر غفاری افزود: این خانواده روز جمعه با خودروی سواری به قصد رفتن به کندوان از طریق جاده کوهستانی ارشد چمنی را داشتند که در برف منطقه گرفتار شد.

وی اضافه کرد: با حضور هشت گروه امدادی هلال احمر، فرمانداری، دهیاری چوان و گروه‌های مردمی اعضای این خانواده گرفتار، نجات پیدا می کنند.

این حادثه در ۴۵ کیلومتری مراغه و در حد فاصل شهرستان‌های مراغه، عجب شیر و اسکو روی داده بود.