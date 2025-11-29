پخش زنده
امروز: -
نجاتگران جمعیت هلال احمر شهرستان مراغه، اعضای خانوادهای را که در ارتفاعات برفی سهند گرفتار شده بودند نجات دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس جمعیت هلال احمر مراغه گفت: عملیات امداد و نجات این خانواده سه نفره از ساعت ۱۲ دیشب آغاز شد و پنج بامداد با موفقیت به پایان رسید.
محمد باقر غفاری افزود: این خانواده روز جمعه با خودروی سواری به قصد رفتن به کندوان از طریق جاده کوهستانی ارشد چمنی را داشتند که در برف منطقه گرفتار شد.
وی اضافه کرد: با حضور هشت گروه امدادی هلال احمر، فرمانداری، دهیاری چوان و گروههای مردمی اعضای این خانواده گرفتار، نجات پیدا می کنند.
این حادثه در ۴۵ کیلومتری مراغه و در حد فاصل شهرستانهای مراغه، عجب شیر و اسکو روی داده بود.