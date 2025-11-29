به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس مسئول امور حقوقی و املاک اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس گفت: نیرو‌های حفاظت میراث فرهنگی در همان ساعات اولیه پس از اطلاع از آغاز عملیات حفاری غیرمجاز در مجاورت مسجد تاریخی وکیل در محل حاضر و مانع ادامه کار شدند.

داریوش اسدی با بیان اینکه هیچ مجوزی برای اجرای این بخش از طرح از سوی اداره‌کل صادر نشده بود افزود: با اقدام سریع هیچ آسیبی به مسجد وکیل یا بنا‌های اطراف وارد نشده و عملیات پیش از ایجاد خسارت متوقف شد.

وی ضمن قدردانی از ورود سریع دستگاه قضایی و همراهی دادستان فارس افزود: دغدغه و حساسیت شهروندان و دوستداران میراث فرهنگی کاملاً به‌جا است. ما مدافع حقوق تاریخی و فرهنگی این سرزمین هستیم و اجازه نخواهیم داد هیچ طرحی بدون رعایت ضوابط و نظارت کارشناسی در بافت تاریخی اجرا شود.

اسدی با اشاره به ضرورت ساماندهی شبکه فاضلاب در بافت تاریخی شیراز بیان کرد: ما با اصل اجرای طرح اتصال فاضلاب محور زندیه و سرای فیل به شبکه شهری مخالف نیستیم؛ بلکه آن را برای حفاظت از بنا‌های تاریخی ضروری می‌دانیم. مشکل ما در نحوه اجراست، نه در اصل طرح.

مسئول امور حقوقی و املاک میراث فرهنگی فارس هشدار داد: ادامه هرگونه فعالیت در این محدوده، منوط به صدور مجوز‌های لازم و نظارت کارشناسان میراث فرهنگی است. در صورت هرگونه تخلف یا وارد شدن کوچک‌ترین آسیب به میراث تاریخی، بدون تردید ورود کرده و موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهیم کرد.