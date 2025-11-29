پخش زنده
۱۸ فیلم مستند ایرانی در بخش دانشجویی جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده میروند.
این آثار عبارتند از:
«خط مقدم سعادت آباد» ساخته ریحانه حاتمی
«خون سرد» ساخته مصطفی سبحانی متین
«سرو بیسرو» ساخته اکبر علیاصغری
«صغری رئیس» ساخته سیدصادق کاظمی
«عکاسخانه» ساخته مبین محمدی
«فصل جدید در خانه مجردی» ساخته مهدی ناصری
«میسوفونیا» ساخته سوگند رضایی
«هر شش ثانیه یک نفر» ساخته مائده حدادیان
«آرت ایست» ساخته میلاد باقری
«اسب بیبخار» ساخته صدرا علیبک
«یل» ساخته امیراردلان زنجانی
«رخنه» ساخته علیرضا شاهمرادی
«زندگی روی دیوار» ساخته محمدحسین شریعتی
«طوفان» ساخته محمد نیلوفر
«قصه منصور» ساخته امیرعلی صراف
«کوک» ساخته نیکا صالحی بافقی
«مسخ کراسی» ساخته امیر کمالیالموتی
«نقطه جوش» ساخته امیرمحسن پورمحیآبادی
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذر در پردیس ملت برگزار میشود.