به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان شاهین‌دژ گفت: مأموران یگان حفاظت این اداره چهار شکارچی متخلف مرغابی سرسبز را در حاشیه روستای قیزکرپی از توابع بخش مرکزی این شهرستان شناسایی و دستگیر کردند.

جواد اصلانی افزود: مأموران یگان حفاظت این اداره، طی گشت و کنترل شبانه و پس از ساعت‌ها پایش و تعقیب، موفق به دستگیری چهار نفر متخلف شکار شدند.

اصلانی اظهار کرد: در بازرسی از این افراد یک قبضه اسلحه شکاری مجاز و تعدادی فشنگ، همراه با لاشه هشت قطعه اردک سرسبز کشف و ضبط شد.

وی، با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین محیط‌زیست گفت: پرونده متهمان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده و محیط‌زیست با جدیت با هرگونه تخلف شکار و صید غیرمجاز برخورد می‌کند.

اصلانی، از شهروندان خواست هرگونه مشاهده تخلف مرتبط با شکار و صید، یا یافتن لاشه پرندگان را بلافاصله از طریق سامانه تلفنی رایگان ۱۵۴۰ به یگان حفاظت محیط‌زیست گزارش دهند تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

رییس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان شاهین‌دژ، همچنین از همکاری مردم در حفاظت از حیات‌وحش قدردانی و تأکیدکرد، که آگاهی و مشارکت شهروندان نقش کلیدی در پیشگیری از تخلفات محیط‌زیستی دارد.

مرغابی سرسبز در بسیاری از نقاط دنیا به عنوان پرنده مهاجر شناخته می‌شود این پرنده در مناطق تالابی، نیزارها، سواحل دریا و مصب رودخانه‌ها به سر برده و روی زمین، لابلای علف‌ها یا در میان درختان آشیانه می‌سازد.