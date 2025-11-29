دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فریدونکنار از برخورد قانونی با پیمانکار متخلف محور فریدونکنار- بابلسر جهت جبران خسارت و حفظ حقوق بیت المال خبر داد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران سیدغلامحسین اصغری در بازدید از محور‌های مواصلاتی فریدونکنار، گفت: با توجه به حفاری و نصب تابلوی غیرمجاز در محور فریدونکنار-بابلسر، با پیمانکار برخورد قانونی شده و وضعیت موجود باید به وضع سابق بازگردد.

دادستان فریدونکنار همچنین از صدور دستور قضایی برای تخریب دوباب واحد تجاری محور فریدونکنار-بابلسر خبر داد و افزود: با هرگونه ساخت وساز غیرمجاز در این شهرستان برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

او بر لزوم تسریع در اجرا و تکمیل طرح زیرگذر‌های محور کمربندی شرقی جهت تردد وسایل نقیله و بستن بریدگی‌های غیرمجاز در ورودی محور سوته تاکید کرد و ادامه داد: در راستای حفظ حقوق عامه و به منظور جلوگیری از خطرات جانی و تصادفات، دادستانی فریدوکنار با متخلفین این حوزه برخورد قانونی خواهد داشت.

دادستان فریدونکنار با اشاره به صدور دستور قضایی برای آزادسازی حریم قانونی راه در محور کمربندی شرقی به سمت میدان درنا (ضلع شمالی) تا فاصله ۱۲.۵ متری گفت: تکمیل طرح روشنایی محور کمربندی شرقی توسط اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای مازندران در راستای حفظ حقوق عامه، مورد توجه و پیگیری ویژه دستگاه قضایی در شهرستان قرار دارد.

اصغری همچنین بر لزوم ایمن سازی و رنگ آمیزی پل‌های عابر پیاده محور فریدونکنار-بابلسر، نصب تابلو ایمنی مدارس در ورودی هنرستان حجت در کمربندی شرقی و جمع آوری کانکس‌های غیر مجاز محور فریدونکنار-بابلسر تاکید کرد.