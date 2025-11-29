پخش زنده
شهردار ارومیه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری اعلام کرد: با هدف کاهش آلودگی هوا، ارائه سرویس حملونقل رایگان به کارکنان ادارات و تعطیلی موقت کارخانجات وابسته به شهرداری در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛آیدین رحمانی رضائیه با اشاره به لزوم کاهش آلایندگیهای زیستمحیطی و برنامهریزی از سوی مدیریت شعری در این راستا گفت: شهرداری ارومیه آمادگی دارد از ساعت ۶ تا ۸ صبح و ۱۴ تا ۱۶ عصر، سرویس حملونقل عمومی رایگان برای کارمندان سایر ادارات و دستگاهها از معابر اصلی و با مقاصد مشخص ارائه کند و سازمان حمل و نقل بار و مسافر از روز شنبه ۸ آذرماه باید نسبت به این امر مبادرت و برنامه ریزی لازم را انجام دهد.
وی همچنین افزود: بهمنظور کاهش آلودگی هوا، فعالیت تمامی ماشینآلات سنگین سازمانهای عمرانی و خدماتی شهرداری بهجز خودروهای جمعآوری پسماند و آتشنشانی تا اطلاع ثانوی متوقف میشود.
شهردار ارومیه از تعطیلی کارخانجات شن و ماسه، آسفالت، ایمن بتن و معادن شهرداری تا بهبود شرایط آلودگی هوا خبر داد و خاطرنشان کرد: این تصمیم در راستای حفظ سلامت شهروندان و ایجاد آرامش روانی اتخاذ شده است.
رحمانی رضائیه با تأکید بر ضرورت هماهنگی کامل میان معاونتها، سازمانها و نیروهای اجرایی شهرداری در شرایط بحرانی اظهار داشت: در زمان بارشها، نظارت و بازرسی دقیق باید انجام شود و هرگونه ناهماهنگی میتواند مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کند.
وی در پایان با اشاره به پیشبینی بارشها تأکید کرد: تمامی معاونتها، مناطق و سازمانهای شهرداری باید در آمادهباش کامل باشند تا خدماترسانی مطلوب به شهروندان انجام شده و از بروز آبگرفتگی و سایر مشکلات احتمالی جلوگیری شود.