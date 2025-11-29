حضور کاروان سلامت بسیج جامعه پزشکی در بافق
بسیج جامعه پزشکی بافق و یزد، خدمات رایگان پزشکی به اهالی مظفریه بافق ارائه کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
، همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، اردوی جهادی کاروان سلامت بسیج جامعه پزشکی به همت بسیج جامعه پزشکی استان یزد و شهرستان بافق، در منطقه مظفریه این شهرستان برگزار شد.
رئیس جامعه پزشکی بافق گفت: در این اردوی جهادی، تیمی از پزشکان و متخصصان حوزههای قلب، داخلی، اطفال و روانشناسی از بسیج جامعه پزشکی استان یزد و شهرستان، در مدرسه کوثر محله مظفریه مستقر شدند تا خدمات سلامت را بهصورت کاملاً رایگان به اهالی ارائه دهند.
رنجبر افزود: جامعه هدف این طرح، سالمندان، زنان و کودکان هستند که ساکنان اصلی منطقه مظفریه را تشکیل میدهند و تلاش ما بر این است که پوشش خدماتی، بیش از همه متوجه این افراد باشد تا نگرانیهای درمانی آنان کاهش یابد.
وی بیان کرد: ویزیت، مشاوره و غربالگری سلامت در این طرح بدون دریافت هیچگونه هزینهای انجام شده است.
رنجبر خدماترسانی جهادی را جلوهای از همدلی و مسئولیت اجتماعی جامعه پزشکی دانست و افزود: هدف بسیج، حضور در کنار مردم بهویژه اقشار کمبرخوردار و ارائه خدمات بیمنت در راستای ارتقای سلامت جامعه است.