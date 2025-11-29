به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، خانم سیده زهرا فقهی خواهر دانشمند قمی شهید هسته‌ای دفاع مقدس ۱۲ روزه دکتر امیرحسین فقهی در این مراسم، پیروی محض از ولایت فقیه، خدمت به مردم و کار برای رضای خدا را مهم‌ترین ویژگی این شهید والا مقام دانست و گفت: حرکت در مسیر شهدا مهم‌ترین راه مقابله با دشمنان و رسیدن به اقتدار بیش از پیش ایران اسلامی است.

ارائه کارهای پژوهشی دانش آموزان استعدادهای درخشان دبیرستان شهید قدوسی و برگزاری نمایشگاهی از دستاوردهای دانش آموزان از دیگر برنامه‌های این آئین بود.

برنامه‌های هفته پژوهش و فناوری در قم از هشتم تا چهاردهم آذرماه برگزار می‌شود.