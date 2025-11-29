یک دامپزشک گفت: وقتی تمایل به نگهداری حیوانات خانگی افزایش می‌یابد، تعداد کلینیک‌های مربوط به حیوانات خانگی نیز بیشتر شود و لازم است نظارت‌ها افزایش یابد تا مشکلات بعدی گریبانگیر جامعه، دامپزشکان و حیوانات نشود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد دارابی با بیان اینکه افزایش فارغ التحصیلان دامپزشکی می‌تواند به بالا رفتن سطح علمی و آکادمیک فعالیت‌های این عرصه منجر شود، تصریح کرد: آنچه که بیشتر از تعداد فارغ التحصیلان در این زمینه اهمیت دارد، سطح دانش و مهارت آنهاست که فقط در سایه یک نظام آموزشی صحیح و کاربردی دست یافتنی است و اگر فارغ التحصیلان جدید از دانش، مهارت و توانمندی کافی برخوردار نباشند، صرف افزایش تعداد دانشجویان و فارغ التحصیلان نه تنها کمکی نمی‌کند، بلکه مشکلات جدیدی نیز به همراه خواهد داشت.

این دامپزشک با سابقه با اشاره به دخالت گسترده افراد فاقد صلاحیت در درمان حیوانات و یا مداخله برخی داروخانه‌ها در این امر اظهار داشت: یکی از دلایل تداوم این روند ناصحیح در دسترس نبودن به موقع دامپزشک است که با افزایش شمار دامپزشکان، این گونه مداخلات نیز کاهش می‌یابد که البته این امر نیز مستلزم توانمندی دامپزشک و جلب اطمینان دامدار است.

وی درباره نیاز به بازنگری در سیاست‌های آموزشی و حرفه‌ای دامپزشکی گفت: طبیعی است که تغییر و نوآوری و به روز شدن در هر فعالیتی ضروری است، اما نباید همه اشکالات را ناشی از نقص در روش آموزش بدانیم، چراکه دامپزشکان توانمند فعلی کشور نیز در همین دانشگاه‌ها و با همین روش‌ها تحصیل کرده و آموزش دیده‌اند، اما در هر حال هر دامپزشکی حتی کسی که به تازگی فارغ التحصیل شده باید بتواند اقدامات ابتدایی و اولیه مانند مهار حیوان را انجام دهد و ابایی از تماس با حیوان مریض یا آسیب دیده و یا کار با زخم‌های کوچک و بزرگ نداشته باشد، اما گاهی برخی از همکاران و یا دامداران از مواردی صحبت می‌کنند که ظاهرا دامپزشک نه تنها تمایلی به انجام این کار‌ها نداشته، بلکه اساسا در این زمینه‌ها کاملا بی تجربه و کم اطلاع بوده است.

دارابی با اشاره به اهمیت تجربه و کار عملی در بالا بردن سطح دانش و مهارت دامپزشکان تصریح کرد: در این زمینه لازم است هم در دوران تحصیل و هم در سال‌های نخست ورود به عرصه فعالیت، کار عملی و حرفه‌ای تا حد امکان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی علت گرایش دامپزشکان جوان به فعالیت در عرصه حیوانات خانگی را جذابیت ظاهری و تصور درآمد بالا با زحمت کمتر نسبت به دام و طیور خواند و افزود: وقتی تمایل به نگهداری حیوانات خانگی و تعداد آنها افزایش می‌یابد، طبیعی است که تعداد کلینیک‌های مربوط به حیوانات خانگی نیز بیشتر می‌شود، اما لازم است که تعاملات، مقررات و نظارت‌ها نیز متناسب با این رشد، افزایش یابد تا مشکلات و مسائل بعدی گریبانگیر جامعه، دامپزشکان و حیوانات نشود.

بر اساس جدیدترین آمار سازمان نظام دامپزشکی در حال حاضر بیش از ۴۵۵۰۰ نفر در بخش‌های مختلف دامپزشکی فعالیت می‌کنند که ۲۲۷۰۹ نفر دارای مدرک دکترای عمومی دامپزشکی، ۱۱۲۴۵ نفر کاردانی دامپزشکی، ۵۶۹۰ نفر کارشناسی دامپزشکی، ۱۳۴۰ نفر دکترای تخصصی دامپزشکی، ۴۳۳ نفر کارشناسی ارشد دامپزشکی، ۴ نفر کمک‌کارشناس دامپزشکی و ۹۳ نفر کمک‌تکنسین دامپزشکی هستند.