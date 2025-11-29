پخش زنده
سردار محمدرضا نقدی در یادوراه شهید آنجفی و ۸۹۲ شهید بسیجی شهرستان اراک گفت: خون شهدا رمز بقای انقلاب اسلامی است و مسیر شهدا در جهان زنده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ سردار محمدرضا نقدی افزود: امروز حضور بسیج و ملت در میدانهای امنیتی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی انقلاب اسلامی را حفظ کرده است.
او ادامه داد: خون شهدا ملتها را بیدار کرده و قیامهای مردمی از شرق تا غرب عالم نشان میدهد مسیر شهدا زنده است و باید پاسدار نام و یاد شهدا بود.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: قیامهای مردمی از شرق تا غرب عالم نشان میدهد با یقین و پایمردی میتوان به پیروزی رسید.
یادواره شهید آنجفی و ۸۹۲ شهید بسیجی شهرستان اراک با حضور پرشور مردم در مسجد المهدی برگزار شد و شهید گمنام ۲۲ ساله نیز مهمان آسمانی این مراسم بود.