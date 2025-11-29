به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: طرح کولبری در استان با هدف تقویت اقتصاد محلی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در مناطق مرزی اجرا می‌شود و خراسان جنوبی از اواخر بهمن ۱۴۰۳ به جمع چهار استان مجاز به اجرای این طرح در دولت چهاردهم اضافه شد.



قریشی با اشاره به اینکه کولبری دیگر به معنای حمل بار سنتی نیست، افزود: در قالب این طرح امکان واردات ۸۷ نوع کالای تعریف‌شده فراهم شده و سهمیه استان ۵ درصد یعنی حدود ۹۰ میلیون دلار از ۱.۸ میلیارد دلار کل کشور است و از میان ۲۵۰ هزار نفر سهمیه ملی، ۵ درصد نیز سهمیه استان است.



وی گفت: افراد واجد شرایط کولبری باید بیکار و سرپرست خانوار و ساکن در شعاع حداکثر ۵۰ کیلومتری مرز باشند و حداقل سه سال سابقه سکونت داشته باشند و کولبر می‌تواند خود مستقیماً فعالیت کند یا به کارگزار رسمی وکالت دهد و همچنین تعاونی‌های مرزنشین از جمله کارگزاران پیش‌بینی‌شده در قانون هستند.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: در بحث کارگزاری نیز تا کنون ۱۰ کارگزار برای این امر معرفی شده‌اند که ۹ مورد از آنان بومی خراسان جنوبی هستند و با وجود صدور مجوز برای ۱۱ هزار و ۵۴۴ سرپرست خانوار، هنوز بخش‌هایی از سهمیه استان به‌طور کامل فعال نشده است.



قریشی با بیان اینکه کولبر ماهانه ۲.۵ میلیون تومان کمک مالی دریافت می‌کند افزود: اجرای گروهی کولبری نیز در حال پیگیری است تا چند کولبر بتوانند سرمایه خود را یکی کرده و کالا‌ها را جمعی وارد کنند.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی با ۳۳۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان از ظرفیت بالای تجارت برخوردار است، گفت: چهار بازارچه مرزی فعال شامل دوکوهانه نهبندان، ماهیرود سربیشه، یزدان زیرکوه و گلورده درمیان هستند که بازارچه ماهیرود رسمی و دارای زیرساخت‌های کامل است و بازارچه یزدان اخیراً برای فعالیت خرده‌فروشی و کولبری فعال شده است و سه بازارچه دیگر ظرفیت تبدیل به مرز رسمی را دارند و پیشنهاد رسمی به طرف افغانستان ارسال شده است.



مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی همچنین درباره مزایای اقتصادی طرح گفت: کولبری نسبت به واردات سنتی زمان و مراحل اداری کمتری دارد، زیرا نیازی به ثبت سفارش در بانک مرکزی نیست و کولبر مستقیماً هزینه کالا را پرداخت می‌کند.

قریشی گفت: از ظرفیت کولبری همچنین در کنترل قیمت کالا‌های مصرفی استفاده شده است؛ برای مثال، در واردات میوه‌ای مانند موز که قیمت بالایی داشت، از مسیر کولبری اقدام و واردات آن باعث تعدیل قیمت‌ها شد و این قانون اجازه می‌دهد کالا‌ها از کشور‌های مختلف از جمله ترکیه، امارات یا پاکستان خریداری و از مرز ماهیرود ترخیص شوند.



وی گفت: کولبری مزیت‌های اقتصادی دیگری نیز دارد، به‌ویژه برای فعالان بخش خصوصی استان که می‌توانند از معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند و به‌جای پرداخت ۱۵ تا ۱۶ درصد تعرفه گمرکی، در قالب کولبری فقط ۵ درصد هزینه ترخیص پرداخت می‌شود که سود قابل توجهی برای واردکننده دارد.



مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: برای سامان‌دهی فعالیت‌ها، قرارگاه شهید مؤذن در استانداری خراسان جنوبی تشکیل شده است و با همکاری بخش دولتی و خصوصی در حال اجرای برنامه‌هایی برای واردات کالا‌های مورد نیاز و بهبود معیشت مردم مناطق مرزی است.