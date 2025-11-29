پخش زنده
«رامیار قوامی» رکابزن کردستانی به اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اولین اردوی تیم ملی دوچرخهسواری جاده در دو بخش آقایان و بانوان به منظور آمادهسازی برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ عربستان به مدت سه هفته در استان خوزستان برگزار میشود.
این اردو از روز ۱۲ آذر با حضور ۱۳ دوچرخه سوار در بخش آقایان به میزبانی خوزستان و در شهرستان شوش آغاز و تا ۳۰ آذر ماه ادامه خواهد داشت.
با دعوت سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری جاده کشور «رامیار قوامی» رکابزن کردستانی نیز به این اردو فراخوانده شده است.
مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ بهمن ماه امسال به میزبانی کشور عربستان برگزار خواهد شد.