فراخوان بخش «فجرپلاس» چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با توجه به نقش تماشاخانههای خصوصی در روند اجرای آثار نمایشی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فراخوان بخش «فجر پلاس» چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر با مشارکت انجمن تماشاخانههای خصوصی و با توجه به نقش تماشاخانههای خصوصی در روند اجرای آثار نمایشی منتشر شد.
شرایط حضور
هر تماشاخانه خصوصی میتواند حداکثر ۲ اثر نمایشی را به جشنواره معرفی کند. آثار معرفیشده باید یکی از شرایط زیر را دارا باشند:
- نمایش منتخب و معرفی شده میبایست طی بازه زمانی، ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ تا ۱۵ دی ۱۴۰۴ در تماشاخانه متقاضی حضور در بخش فجر پلاس روی صحنه رفته باشد.
- معرفی اثر جدیدی که متقاضی اجرا در تماشاخانه است و تا ۱۵ دی ۱۴۰۴ موفق به دریافت مجوز اجرا از شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنرهای نمایشی شود.
مدارک مورد نیاز برای ثبتنام
ارسال موارد زیر در هنگام ثبتنام الزامی است:
۱. کپی پروانه فعالیت تماشاخانه
۲. مشخصات فنی سالن (تعداد سالنها، ظرفیت هر سالن، امکانات فنی و جانبی)
۳. معرفی آثار پیشنهادی همراه با اطلاعات کامل گروههای نمایشی
۴. فرم درخواست رسمی برای حضور در بخش فجر پلاس
درخواستهای ناقص و یا بدون مدارک ذکرشده بررسی نخواهد شد.
جوایز:
آثار نمایشی شرکتکننده در بخش فجرپلاس جشنواره بینالمللی تئاتر فجر توسط هیات داوران این بخش در طول جشنواره، داوری خواهند شد و به برگزیدگان بخشهای
- بهترین اثر نمایشی
- بهترین کارگردانی
- بهترین نمایشنامه تالیفی
- بهترین بازیگری مرد
- بهترین بازیگری زن
- بهترین طراحی صحنه و لباس
و بهترین تماشاخانه از لحاظ استاندارهای مدیریتی، فنی، اجرایی و فضای محیطی در مراسم اختتامیه جایزه نقدی، لوح تقدیر و تندیس جشنواره اهدا خواهد شد.
شیوه ثبتنام
نحوه ارسال مدارک و فرم ثبتنام از طریق وبسایت رسمی جشنواره و کانالهای اطلاعرسانی دبیرخانه بخش فجرپلاس اعلام خواهد شد.
تماشاخانههای متقاضی موظفاند مدارک را در بازه تعیینشده ارسال کنند.»
چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخرموسوی بهمن سال جاری برگزار خواهد شد.