به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فراخوان بخش «فجر پلاس» چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با مشارکت انجمن تماشاخانه‌های خصوصی و با توجه به نقش تماشاخانه‌های خصوصی در روند اجرای آثار نمایشی منتشر شد.

شرایط حضور

هر تماشاخانه خصوصی می‌تواند حداکثر ۲ اثر نمایشی را به جشنواره معرفی کند. آثار معرفی‌شده باید یکی از شرایط زیر را دارا باشند:

- نمایش منتخب و معرفی شده می‌بایست طی بازه زمانی، ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ تا ۱۵ دی ۱۴۰۴ در تماشاخانه متقاضی حضور در بخش فجر پلاس روی صحنه رفته باشد.

- معرفی اثر جدیدی که متقاضی اجرا در تماشاخانه است و تا ۱۵ دی ۱۴۰۴ موفق به دریافت مجوز اجرا از شورای نظارت و ارزشیابی اداره کل هنر‌های نمایشی شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام

ارسال موارد زیر در هنگام ثبت‌نام الزامی است:

۱. کپی پروانه فعالیت تماشاخانه

۲. مشخصات فنی سالن (تعداد سالن‌ها، ظرفیت هر سالن، امکانات فنی و جانبی)

۳. معرفی آثار پیشنهادی همراه با اطلاعات کامل گروه‌های نمایشی

۴. فرم درخواست رسمی برای حضور در بخش فجر پلاس

درخواست‌های ناقص و یا بدون مدارک ذکرشده بررسی نخواهد شد.

جوایز:

آثار نمایشی شرکت‌کننده در بخش فجرپلاس جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر توسط هیات داوران این بخش در طول جشنواره، داوری خواهند شد و به برگزیدگان بخش‌های

- بهترین اثر نمایشی

- بهترین کارگردانی

- بهترین نمایشنامه تالیفی

- بهترین بازیگری مرد

- بهترین بازیگری زن

- بهترین طراحی صحنه و لباس

و بهترین تماشاخانه از لحاظ استاندار‌های مدیریتی، فنی، اجرایی و فضای محیطی در مراسم اختتامیه جایزه نقدی، لوح تقدیر و تندیس جشنواره اهدا خواهد شد.

شیوه ثبت‌نام

نحوه ارسال مدارک و فرم ثبت‌نام از طریق وب‌سایت رسمی جشنواره و کانال‌های اطلاع‌رسانی دبیرخانه بخش فجرپلاس اعلام خواهد شد.

تماشاخانه‌های متقاضی موظف‌اند مدارک را در بازه تعیین‌شده ارسال کنند.»

چهل و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری سیدوحید فخرموسوی بهمن سال جاری برگزار خواهد شد.