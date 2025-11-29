پخش زنده
همایش تخصصی گردشگری و خدمات در همایش بینالمللی سرمایهگذاری گردشگری استان اردبیل برگزار و از واگذاری ۳۳ مجوز بینام به سرمایهگذاران در حوزه گردشگری اردبیل خبر داده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی در پنل تخصصی گردشگری همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اردبیل با تشریح سیاستهای توسعهای دولت در حوزه گردشگری، از اعطای مجوز تاسیسات گردشگری ترکیبی بهعنوان یکی از اقدامات تشویقی مهم سالهای اخیر یاد کرد و گفت: این مدل جدید با امکان صدور مجوزهای جداگانه برای فروش اعیان گردشگری، مورد تایید قانونگذار قرار گرفته و ۴۰ درصد زیربنای پروژهها قابلیت ساخت کاربریهای غیرگردشگری را پیدا کرده است.
علی اصغر شالبافیان با تاکید بر مخالفت جدی با هرگونه تغییر کاربری آسیبزننده به ماهیت گردشگری، افزود: این طرحها در کلانشهرها با استقبال گسترده مواجه شده و در برنامه هفتم نیز بر تقویت تسهیلات و زمینهسازی برای توسعه گردشگری تاکید شده است.
وی با اشاره به جایگاه مهم وزارت میراثفرهنگی به عنوان سومین دستگاه در اشتغالزایی، تاکید کرد: در چهار سال اخیر، نرخ تحقق اشتغال در حوزه گردشگری به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.
شالبافیان حجم پروژههای در حال ساخت گردشگری کشور را ۲۷۴۸ پروژه با بیش از ۱۵۰ همت سرمایهگذاری اعلام کرد و افزود: میزان تسهیلات ما پیش از این ۲.۵ همت بود که با رایزنیهای صورت گرفته با بانک مرکزی در دور جدید ۲۰ همت تصویب شد و ۲۰ همت دیگر نیز در آستانه تصویب قرار دارد.
رئیس مرکز سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی از ابتکار استانداران برخی استانها در پرداخت یارانه سود تسهیلات قدردانی کرد و گفت: استاندار اردبیل نیز آمادگی کامل برای پرداخت این یارانه و کاهش نرخ سود و حمایت از سرمایهگذاران را اعلام کرده است.
وی مجموع منابع تخصیصیافته از محل تسهیلات اشتغال را ۶ همت عنوان کرد و افزود: تمام طرحهای اشتغالزای صنایعدستی، بومگردی و گردشگری از منابع مختلف تسهیلاتی قابل پوشش است.
شالبافیان در بخش دیگری از سخنان خود از معافیت سرمایهگذاران از پرداخت عوارض تغییر کاربری خبر داد و گفت: قبلا پرداخت این عوارض، که معادل ۸۰ درصد ارزش اصلی زمین بود، مانع بزرگی برای شروع سرمایهگذاری ایجاد میکرد، اما با مصوبه جدید، طرحهای گردشگری از این عوارض معاف شدند.
رئیس مرکز سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی با اشاره به پویش عدم دریافت هزینه پروانه ساختمانی از پروژههای شاخص گردشگری، از استقبال گسترده در ۱۳ استان و بیش از ۴۰ شهر از این طرح خبر داد و سرعین را الگوی موفق و آغازگر این طرح معرفی کرد.
وی کاهش هزینههای آغاز پروژه، از جمله تعرفه نظام مهندسی، را از دیگر سیاستهای حمایتی دولت برشمرد که در حال پیگیری است و افزود: سرمایهگذاری گردشگری موضوعی فرابخشی است و دولت در زمینه مشارکت بخش خصوصی، رعایت ملاحظات محیطزیستی و اجرای سیاستهای پایدار گردشگری، حمایت کامل خواهد داشت.
شالبافیان همچنین از معافیت واردات تجهیزات مورد نیاز گردشگری از حقوق گمرکی – با رعایت حمایت از تولید داخل – خبر داد و تأکید کرد: حمایت از سرمایهگذار، حمایت از آینده ایران است و حمایت از سرمایهگذاری در اردبیل حمایت از آینده اردبیل است.