

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دور نخست رقابت‌های کاتای معلولان ذهنی K۲۱ از مسابقات کاراته قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در قاهره، حافظ حافظی‌کیا با امتیاز ۳۱.۷۰ اجرای خود را پشت سر گذاشت، اما از ادامه رقابت‌ها بازماند.

در این گروه، احمد از مصر با امتیاز ۴۰.۰۰ بهترین اجرا را به نمایش گذاشت. آلبرت از آلمان با ۳۹.۶۰ و مصطفی از مصر با ۳۸.۵۰ امتیاز در رده‌های بعدی قرار گرفتند. روکو از کرواسی ۳۶.۷۰، جانوس از مجارستان ۳۶.۶۰، لاریس از بوسنی ۳۵.۷۰، تارون از هند ۳۳.۴۰، پتار از کرواسی ۳۲.۰۰ و ماندوز از شیلی با ۲۹.۸۰ دیگر نفرات این مرحله بودند.