به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مراسم نکوداشت و تجلیل از پروفسور سکندر امان‌الهی بهاروند، چهره جهانی لرستان‌شناسی و بنیان‌گذار این حوزه در جهان معاصر با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور ،نماینده ولی‌ فقیه در لرستان، استاندار لرستان ،مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ،جمعی از استادان دانشگاه، پژوهشگران، مدیران استانی، دانشجویان و علاقه‌مندان فرهنگ و هویت بومی در خرم آباد برگزار شد.





