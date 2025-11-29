به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول تربیت اساتید مراکز اسلامی ناب کشور در این نشست با اشاره به رویکرد آموزش‌های جدید و برنامه‌های سازمان تبلیغات اسلامی گفت: تلاش‌های سازمان در ۷ سال گذشته با همکاری مردم انجام شده و این فعالیت‌ها رویکردی برای تمدن‌سازی در دولت اسلامی محسوب می‌شود.

حجت‌الاسلام موسوی افزود: این تمدن‌سازی برگرفته از ایثار، از خودگذشتگی و خدمت بی‌منت است و ارزش‌های دینی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شوند تا جامعه به سمت تمدن اسلامی جدید حرکت کند.

حجت‌الاسلام موسوی همچنین بر ضرورت همفکری و ارتباط بیشتر با مردم، به ویژه نسل جوان تأکید کرد و زنده کردن مسئله رجعت و امت اسلامی را یکی از مهم‌ترین اهداف فعالیت‌های تبلیغی دانست.