پخش زنده
امروز: -
نشست تبیینی و توجیهی با رویکرد تمدن سازی با حضور مسئولان تبلیغات اسلامی از سراسر استان در بیرجند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مسئول تربیت اساتید مراکز اسلامی ناب کشور در این نشست با اشاره به رویکرد آموزشهای جدید و برنامههای سازمان تبلیغات اسلامی گفت: تلاشهای سازمان در ۷ سال گذشته با همکاری مردم انجام شده و این فعالیتها رویکردی برای تمدنسازی در دولت اسلامی محسوب میشود.
حجتالاسلام موسوی افزود: این تمدنسازی برگرفته از ایثار، از خودگذشتگی و خدمت بیمنت است و ارزشهای دینی باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شوند تا جامعه به سمت تمدن اسلامی جدید حرکت کند.
حجتالاسلام موسوی همچنین بر ضرورت همفکری و ارتباط بیشتر با مردم، به ویژه نسل جوان تأکید کرد و زنده کردن مسئله رجعت و امت اسلامی را یکی از مهمترین اهداف فعالیتهای تبلیغی دانست.