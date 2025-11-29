پخش زنده
مسئولان و معاونان قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران با ۱۹۰ نفر از مراجعان پروندههای گوناگون قضایی ملاقات کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون قضایی رئیس کل در امور ارتباطات و حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران گفت: با حضور ۲۲ نفر از مسئولان قضایی استان تهران برای مرتفع شدن مشکلات مراجعان، جلسات ملاقات مردمی در محل ستاد دادگستری هر هفته برگزار میشود.
زارعی افزود: در برنامههای ملاقات مردمی این هفته به مشکلات قضایی ۱۹۰ نفر از مراجعهکنندگان، شامل خانواده برخی از زندانیان، محکومان جرائم غیرعمد و مالی، نمایندگان اصحاب دعوا در پروندههای کثیرالشاکی و کثیرالخواهان و طرفین برخی از پروندههای جریانی در شعب و سایر متقاضیان رسیدگی شد که با رضایتمندی ۸۶ درصدی مراجعان همراه بود.
تسریع در رسیدگی به پروندههای جریانی، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، تخفیف در مجازات ها، تسریع در اجرای احکام صادره، درخواست مرخصی، عفو و آزادی مشروط و پابند الکترونیک برای زندانیان از مهمترین مسائل و درخواستهای مطرح شده از سوی مراجعان بود که بررسی شد.