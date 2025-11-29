به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم، گفت: مامورین یگان حفاظت این اداره، طی گشت و کنترل در منطقه شکارممنوع خرمنه سر ارتفاعات ییلاقی ده بهار، دو نفر متخلف را حین حمل شکار کبک مشاهده و دستگیر کردند.

موسوی افزود: از فرد متخلفین لاشه شکار شده ۱۰ قطعه کبک کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه مامورین یگان حفاظت منطقه در این ایام حساس به صورت شبانه روزی در حال گشت و کنترل منطقه جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی هستند، خاطر نشان کرد: متخلفین دستگیر شده که از افراد بومی منطقه می‌باشند، پس از تکمیل پرونده برای رسیدگی نهایی به مراجع قضایی شهرستان طارم معرفی خواهند شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم ضمن قدردانی از زحمات مامورین یگان حفاظت از تمامی دوستداران محیط زیست درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلفات زیست محیطی مراتب را به این اداره اطلاع دهند.