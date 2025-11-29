به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ «سید حجت فتاحی» رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اردبیل اظهار داشت: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، استان اردبیل در زمره چهار استان پیشرو کشور قرار دارد که بیشترین میزان برخورد قانونی با متخلفان راهنمایی‌ورانندگی را در کارنامه خود ثبت کرده است.

وی با ارائه آماری از توقف وسایل نقلیه متخلف در هشت ماه گذشته، گفت: در بازه زمانی مذکور، تعداد ۴ هزار و ۶۸۱ دستگاه وسیله نقلیه به دلیل ارتکاب انواع تخلفات رانندگی و با حکم قانون، به پارکینگ‌های مشخص‌شده منتقل شده‌اند.

سرهنگ فتاحی با تفکیک آمار ماهانه آبان و تأکید بر تداوم نظارت‌های پلیس، افزود: تنها در ماه آبان، آمار وسایل نقلیه متوقف‌شده به عدد ۷۶۷ دستگاه رسید که این موضوع نشان‌دهنده استمرار و قاطعیت پلیس در برخورد با تخلفات است.

رئیس پلیس راهنمایی‌ورانندگی استان اردبیل در پایان با اشاره به‌ضرورت همراهی فرهنگ‌سازی با اقدامات کنترلی، تأکید کرد: اگرچه اعتماد قانون و برخورد با متخلفان امری اجتناب‌ناپذیر است، اما برای دستیابی به نتیجه پایدار و کاهش عمقی تخلفات، می‌بایست برنامه‌ریزی آموزشی و فرهنگ‌سازی در کنار اقدامات انتظامی با جدیت پیگیری شود.