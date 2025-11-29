به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، فرمانده سپاه قدس گیلان در همایش السابقون ناحیه مقاومت بسیج سپاه لاهیجان با اشاره به نقش راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی در عبور کشور از بحران‌های مختلف گفت: امروز جهان منتظر مواضع ایشان است و حتی برخی رؤسای جمهور قدرت‌های جهانی اذعان کرده‌اند که پس از انتشار بیانات رهبر انقلاب، راهبرد‌های خود را متناسب با آن تنظیم می‌کنند و به گفته مسئولان آمریکایی یک سخنرانی مقام معظم رهبری می‌تواند طراحی‌های چندساله اندیشکده‌های آنان را بی‌اثر کند.

سردار حمید دامغانی در ادامه ولایت و بسیج را دو دارایی راهبردی ملت ایران عنوان کرد و افزود: بسیج از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز در عرصه‌های دفاعی، امنیتی و اجتماعی نقش‌آفرین بوده و در حوادث مختلف از جمله جنگ تحمیلی دوازده روزه نیز نیرو‌های تربیت‌شده در این ساختار مسئولیت‌های مهمی را بر عهده داشته‌اند.

وی گفت: در دفاع مقدس دوازده روزه، جوانانی که در مجموعه‌های موشکی و هوافضا فعالیت می‌کردند با علم به احتمال شهادت، مأموریت‌ها را انجام دادند و این نمونه‌ای از انسان‌سازی و تربیت نیرو در مکتب بسیج است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه دلاورمردان ما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، همان رشادت‌ها و فداکاری‌های دوران دفاع مقدس هشت ساله را به نمایش گذاشتند گفت: جریان‌های معاند تلاش دارند با بهره‌گیری از فضای مجازی حس شکست را به افکار عمومی منتقل کنند در حالی‌که خسارت‌های واردشده به دشمن بسیار بیشتر از خسارت‌های واردشده به ایران بوده است.