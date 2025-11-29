به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در فریدونشهر گفت: هم اکنون فقط در مراکز شهرستان‌های استان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فعال است و به زودی در تمام۱۱۴ شهر استان این شورا فعال می‌شود.

حجت الاسلام علیرضا ناجی افزود:هماهنگی و انسجام فعالیت‌های تبلیغی بین دستگاه‌های اجرایی و مراکز تبلیغی و همچنین اجرای مراسم رسمی و مناسبات عمومی از وظایف شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی است.

در این مراسم همچنین حکم ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان فریدونشهر به حجت الاسلام علی اکبر جمیاری امام جمعه فریدونشهر ابلاغ شد.