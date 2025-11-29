پخش زنده
اقدام عسل نادریان در تقدیم مدال های قهرمانیاش به شهدای وطن حرکتی ارزشمند و الهام بخش برای دانشآموزان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان کلات گفت: همزمان با گرامیداشت هفته بسیج، دانشآموزان کلاس پنجم «ب» دبستان هفده شهریور با حضور در گلزار شهدای مسجد جامع کلات، برنامهای فرهنگی و معنوی برگزار کردند.
رمضان پروانه، افزود: حرکت زیبا و خالصانه عسل نادریان در تقدیم مدالهای قهرمانی خود به شهدا، درسی عمیق از عشق، ایثار و وفاداری به وطن است.
وی ادامه داد: اقدام این دانش آموز قهرمان، درس ایثار برای نسل جدید است درسی که شاید در هیچ کتاب درسی نیامده باشد، اما تأثیر آن بر روح و فکر دانش آموزان بسیار عمیقتر است.
وی بیان کرد: آموزش و پرورش کلات همواره تلاش دارد برنامههای آموزشی را با مفاهیم ارزشی و انقلابی پیوند بزند تا نسل امروز با فرهنگ ایثار، مقاومت و هویت ملی بیشتر آشنا شود.
پروانه حضور دانشآموزان در کنار مزار شهدا را تجربهای ماندگار» توصیف کرد و گفت: این برنامهها موجب میشود دانشآموزان به جای یادگیری صرف در کلاس، مفاهیم بزرگ انسانی را در میدان عمل مشاهده و لمس کنند.
در این مراسم، دانشآموزان با همخوانی سرود «ای ایران» و ادای احترام به شهیدان، لحظات معنوی و متفاوتی را تجربه کردند.