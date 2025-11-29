نیروی دریایی ارتش ستون اقتدار دریایی ایران و حافظ منافع ملت در آب‌های جهان است نیروی دریایی ارتش ستون اقتدار دریایی ایران و حافظ منافع ملت در آب‌های جهان است نیروی دریایی ارتش ستون اقتدار دریایی ایران و حافظ منافع ملت در آب‌های جهان است نیروی دریایی ارتش ستون اقتدار دریایی ایران و حافظ منافع ملت در آب‌های جهان است

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، آیت‌الله رسول فلاحتی صبح امروز در دیدار با فرماندهی ناوگان شمال و تعدادی از فرماندهان یگان مستقر در گیلان که به مناسبت ۷ آذر روز نیروی دریایی برگزار شد گفت: امروز نیروی دریایی جمهوری اسلامی در حراست از آب‌های دریای عمان، خلیج فارس و تنگه هرمز قدرتمندتر از همه دوره‌های ایران است.

وی با بیان اینکه نیروی دریایی؛ امنیت، استقلال و عظمت ایران اسلامی را با جانفشانی خود به جهان مخابره می‌کند گفت: نیروی دریایی کشورمان نماد اقتدار عملیاتی و خودکفایی صنعتی در سطح پیشرفته‌ترین نیرو‌های دریایی جهان است.

وی با اشاره به اینکه ایرانیان جزو اولین کشور‌ها در برخورداری از بزرگترین سازه‌های دریایی و عبور از دریا‌ها بوده‌اند، افزود: میدان‌داری نیروی دریایی جمهوری اسلامی به لحاظ داشتن زیردریایی‌ها، فناوری‌ها و راهبرد‌های جدید قابل مقایسه با سایر دوره‌ها نیست.

آیت‌الله فلاحتی ایمان و اعتماد دریانوردان امروز را بزرگترین خصیصه نیروی دریایی جمهوری اسلامی دانست و افزود: نسل جدید هرگز حاضر نیست حتی یک وجب از آبراه‌های دریایی خود را به دشمن بسپارد و مقابل دشمنان دریا با اقتدار ایستادگی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بهره‌برداری ما ایرانیان از آبراه‌های جهان نسبت به سایر کشور‌ها کمتر است افزود: رهبر معظم انقلاب در سخنان خود مباحثی همچون فناوری و اقتصاد دریامحور را مورد تاکید قرار دادند و لذا باید بهره‌برداری همه‌جانبه از دریا را افزایش دهیم.

آیت‌الله فلاحتی دریا را شکل‌دهنده بخش عظیمی از اقتصاد ملت‌ها دانست و گفت: اخیراً نشست‌های فراوانی بین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و نیروی دریایی سپاه با کشور‌های عربی خلیج فارس و غرب آسیا با توجه به اقتصاد دریا برگزار شده که جای امیدواری دارد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی در دریای شمال نیز توانایی بهره‌برداری از ذخایر دریا را دارد افزود: ناو دیلمان اقتدار عرصه دریای شمال محسوب می‌شود و برای روس‌ها مایه شگفتی است.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با تاکید بر توجه به فناوری‌های جدید و بهره‌گیری از نیروی فکور و قوی موجود در نیروی دریایی گفت: ما در آینده باید از دریا‌های ۳ گانه، برای ملت بهره‌برداری همه‌جانبه داشته باشیم و این امر با توجه به فناوری‌های جدید محقق می‌شود و فراموش نکنیم که دریا می‌تواند برای ملت ما منشأ فرصت‌های اقتصادی بسیار باشد.

فرمانده ناوگان شمال و منطقه چهارم دریایی امام رضا (ع) در بندرانزلی هم در این دیدار با بیان اینکه هفتم آذر یادآور افتخار‌آفرینی نیروی دریایی ارتش است گفت: در این روز قهرمانان این نیروی راهبردی توانستند با استفاده از توانایی‌های خود، ضربه مهلکی به نیروی دریایی رژیم بعثی صدام بزنند و در عملیات موسوم به مروارید با انهدام سکو‌های نفتی البکر و الامیه عراق، موتور اقتصادی دشمن را از کار بیندازند.

امیر دریادار دوم محسن رزاقی با بیان اینکه نیروی دریایی کشورمان در طول ۴۶ سال گذشته با تلاش و مجاهدت کارکنان با ایمان و در سایه منویات فرمانده کل قوا در ارتقای اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران و تامین امنیت دریایی، نقشی اثر گذار ایفا کردند افزود: این نیرو برای مقابله با تهدیدات دریایی، تأمین امنیت خطوط کشتیرانی و دفاع از منافع کشور در آب‌های آزاد از جمله دریای سرخ، شمال اقیانوس هند و حتی مدیترانه، حضور مؤثر داشته است.

وی افزود: برقراری امنیت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است و بر همین اساس نیرو‌های دریایی جمهوری اسلامی ایران اجازه هیچ‌گونه تعدی را در حوزه دریا نخواهند داد و با همکاری کشور‌های منطقه و حاشیه دریای خزر ایمنی و امنیت کامل آن را برقرار خواهند کرد.