به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رییس آموزش و پرورش سلماس از گسترش فعالیت‌های حوزه هوش مصنوعی، رباتیک و فناوری‌های نوین در پژوهشسرای دانش‌آموزی این شهرستان خبر داد و گفت: این مرکز نقش مؤثری در پرورش استعداد‌های علمی دانش‌آموزان ایفا می‌کند.

صیاد اسمعیلی رییس آموزش و پرورش سلماس در جلسه هیأت‌مدیره پژوهشسرا اظهار کرد که این مرکز در رشته‌های رباتیک، سلول‌های بنیادی، هوش مصنوعی و فناوری‌های روز فعال است و تاکنون بیش از ۳۰دانش‌آموز ممتاز در سطوح منطقه‌ای، کشوری از این پژوهشسرا موفق به کسب مقام شده‌اند.

او با تأکید بر اهمیت شناسایی استعداد‌ها و تقویت خلاقیت دانش‌آموزان گفت: آموزش مهارت‌های فنی، کارآفرینی و آشنایی با هوش مصنوعی برای ساخت نرم‌افزار‌های هوشمند از اهداف اصلی برنامه‌های پژوهشسرا است.

به گفته رییس آموزش و پرورش سلماس، این پژوهشسرا بیش از۲ هزار عضو دارد و بیش از ۵۰۰ دانش‌آموز به صورت تخصصی تحت نظر استادان خود آموزش فناوری‌های نوین را فرا می‌گیرند.