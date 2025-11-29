پخش زنده
امروز: -
آموزش تخصصی برای بیش از ۵۰۰ دانشآموز در پژوهشسرا سلماس فراهم شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛رییس آموزش و پرورش سلماس از گسترش فعالیتهای حوزه هوش مصنوعی، رباتیک و فناوریهای نوین در پژوهشسرای دانشآموزی این شهرستان خبر داد و گفت: این مرکز نقش مؤثری در پرورش استعدادهای علمی دانشآموزان ایفا میکند.
صیاد اسمعیلی رییس آموزش و پرورش سلماس در جلسه هیأتمدیره پژوهشسرا اظهار کرد که این مرکز در رشتههای رباتیک، سلولهای بنیادی، هوش مصنوعی و فناوریهای روز فعال است و تاکنون بیش از ۳۰دانشآموز ممتاز در سطوح منطقهای، کشوری از این پژوهشسرا موفق به کسب مقام شدهاند.
او با تأکید بر اهمیت شناسایی استعدادها و تقویت خلاقیت دانشآموزان گفت: آموزش مهارتهای فنی، کارآفرینی و آشنایی با هوش مصنوعی برای ساخت نرمافزارهای هوشمند از اهداف اصلی برنامههای پژوهشسرا است.
به گفته رییس آموزش و پرورش سلماس، این پژوهشسرا بیش از۲ هزار عضو دارد و بیش از ۵۰۰ دانشآموز به صورت تخصصی تحت نظر استادان خود آموزش فناوریهای نوین را فرا میگیرند.