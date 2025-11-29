به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، محمد رضا سلامی ریک با اشاره به اجرای گشت‌های شبانه روزی و مستمر یگان حفاظت محیط زیست از مناطق تحت مدیریت شهرستان مرزی آستارا ۱۰ متخلف را که به صورت غیرمجاز پرندگان را زنده گیری می‌کردند گفت: متخلفان بیش از ۵۰ قطعه از پرندگان وحشی را با تور صید کرده بودند.

وی با بیان اینکه ادوات جرم آنها هم توقیف و ضبط شد افزود: پرندگان صید شده پس از انتقال به اداره حفاظت محیط زیست و اطمینان از توانایی پرواز و سلامت آنها، توسط محیطبانان در زیستگاه‌های مناسب به دامان طبیعت بازگردانده شدند و متخلفان با دریافت ضرر و زیان به دادگاه معرفی شدند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت: سهره از راسته گنجشک سانان است وحدود ۱۲ سانتیمتر طول دارد.

محمد رضا سلامی ریک افزود: سهره سرش به رنگ قرمز روشن یا سیاه و سفید است و گونه طلایی آن به دلیل صدای آهنگین و سیمای زیبا به محیط زیست شکلی دلنشین‌تر می‌دهد.