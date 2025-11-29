پخش زنده
از هفته هفتم مسابقات والبیال لیگ دسته یک کشور تیم مجتمع ملل اردبیل نماینده استان توانست با نتیجه ۳ بر صفر حریف خود مس کرمان را شکست دهد و جایگاه خود را در لیگ مستحکمتر کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل تیم والیبال ملل اردبیل با ارائه یک بازی زیبا با نتیجه ۳ بر صفر تیم مس کرمان را در لیگ دسته اول والیبال باشگاههای کشور شکست داد، این دیدار در کرمان برگزار شد و نیم فصل رقابتهای دسته اول به پایان رسید.
تیم والیبال ملل اردبیل با این پیروزی رتبه چهارم جدول گروه c را برای خود تثبیت کرد تا عملکرد مناسبی از خود در نیمفصل این مسابقات به جای گذاشته باشد.
هفته پیش نیز تیم اردبیلی با نتیجه ۳ بر صفر تیم اراک را شکست داده بود.