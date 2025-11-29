به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمدعباس یوسف وند گفت: با همکاری خیرین انجمن حمایت از زندانیان شهرستان و حمایت شورای حل اختلاف دادگستری استان تهران، یکی از زندانیان که دارای سه فرزند دختر و پسر بود، مورد حمایت قرار گرفت و مبلغ دیه او پرداخت و مقدمات آزادی وی فراهم شد.

حجت‌الاسلام علی نجفی معاون قضایی، رئیس کل در امور شورای حل اختلاف استان تهران نیز در حاشیه این مراسم گفت: آزادی زندانیان براساس بررسی وضع زندانی توسط روسای محترم دادگستری، اعضا و کارکنان شعب شورای حل اختلاف انجام می شود و فقط زندانیانی که وضع بد اقتصادی و معیشتی دارند، شناسایی و آزاد می شوند.

علی نجفی افزود: در راستای برنامه‌های ابلاغی رئیس کل دادگستری استان تهران و بهره مندی از یاری خیرین و نیکوکاران، زمینه آزادی تعداد بیشتری از محکومین مستمرا در حال بررسی و فراهم سازی است.