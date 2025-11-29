نماگر اصلی بازار سرمایه اولین روز معاملاتی هفته ۹ هزار و ۳۷۷ واحد معادل ۰.۲۹ درصد کاهش یافت و به عدد ۳ میلیون و ۲۷۲ هزار و ۹۷۶ واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۲ هزار و ۷۳۴ واحدی معادل ۰.۲۹ درصد در سطح ۹۳۸ هزار و ۳۶۰ واحد قرار گرفت.

ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی امروز به ۹ هزار و ۸۵۸ میلیارد تومان رسید.

بازار امروز تقریبا متعادل و با افزایش نماگر‌ها آغاز شد با این حال در ساعات پایانی معاملات با بیشتر شدن عرضه‌ها در برخی نماد‌های خودرویی و پالایشی کلیت بازار به سمت منفی حرکت کرد و در نهایت کمتر از ۴۰ درصد سهام در محدوده‌ی مثبت قرار گرفتند.

همچنین بازار امروز شاهد خروج بیش از ۶۵۰ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام و صندوق‌های سهامی بود.

در این میان، بیشترین میزان ورود پول افراد حقیقی به استخراج کانه‌های فلزی اختصاص داشت.