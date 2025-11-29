به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی مشهد با اشاره به دوراندیشی و برنامه‌ محوری سازمان جهاددانشگاهی گفت: مسائلی که امروز کشور با آن مواجه است، سال‌ ها پیش در این سازمان مورد توجه قرار گرفته است، به عنوان مثال بیش از ۳۰ سال پیش در کتاب آخرین واحه درباره مسئله آب و خشکسالی که اکنون گریبان همه را گرفته است از این نگرانی و تهدید صحبت شده و هشدار داده شده است.

علیرضا حاتمی در گردهمایی روسای واحد های سازمانی جهاد دانشگاهی سراسر کشور در مشهد ادامه داد: راه‌ اندازی پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی با محورهایی مانند افزایش بهره‌ وری آب، توسعه گلخانه‌ های مدرن و استفاده از آب‌ های نامتعارف مبتنی بر همین رویکرد بوده و در حوزه امنیت غذایی نیز تاسیس پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی با هدف تولید غذای سالم و طبیعی پیگیری شده است. همچنین پژوهشکده گردشگری و زیارت پاسخی به نیازهای خراسان رضوی به‌ عنوان یکی از بزرگ‌ ترین مقاصد زیارتی جهان است.

رئیس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی ارتباط گسترده این نهاد با شبکه دانشجویی و نخبگانی کشور را از مهم‌ ترین ظرفیت‌ های موجود عنوان و بیان کرد: سازمان از طریق سازمان دانشجویان، خبرگزاری ایسنا و خبرگزاری ایکنا بستری موثر برای مهارت‌ آموزی و رشد دانشجویان و نسل جوان فراهم کرده است.

وی سرمایه‌ گذاری مستمر و نگاه توسعه‌ محور را از ویژگی‌ های همیشگی این نهاد برشمرد و افزود: روحیه جهادی باعث شده جهاد دانشگاهی در سرمایه‌ گذاری‌ ها اهل ریسک باشد و اتکای خود را بر درآمدها و تلاش‌ های درونی استوار کند؛ موضوعی که میزان آسیب‌ پذیری مجموعه را در شرایط بحرانی کاهش داده است.

حاتمی ادامه داد: توسعه همه‌ جانبه یکی از اصول این نهاد است و درکنار پژوهش و فعالیت‌ های فرهنگی با آموزش روزآمد و با تمرکز بر رفع نیازهای مهارتی و نوآوری سعی می‌ کند گذرگاهی برای آماده‌ سازی جوانان و نوجوانان برای ورود به عرصه اشتغال و کارآفرینی باشد.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی مشهد با بیان اینکه ما به اهمیت سازمان تجاری‌ سازی به عنوان حلقه اتصال دستاوردهای پژوهشی به بازار واقف هستیم و بدون آن پژوهش را ابتر می‌دانیم، ادامه داد: با بهره‌ گیری از ظرفیت‌ های دانشگاه‌ ها با تدوین طرح‌ ها و اسناد کلان همچون آمایش سرزمینی، سند توسعه و اشتغال روستایی نقش محوری ایفا کردیم و به عنوان بازوی علمی و نقطه اجماع دانشگاهیان، نظام اجرایی را در اتخاذ تصمیمات علمی و کارآمد یاری می‌ دهیم.

وی خدمات سلامت جهاد دانشگاهی را یکی از افتخارات این مجموعه دانست و گفت: ماهانه بیش از یک میلیون نفر از خدمات حوزه تشخیص طبی، دندانپزشکی و درمانگاهی این سازمان بهره‌ مند می‌ شوند.

حاتمی با اشاره به آغاز ساخت مرکز پیشرفته تشخیص زودهنگام سرطان اظهار کرد: شیوع سرطان و تشخیص دیرهنگام آن امروزه یکی از بزرگ‌ ترین چالش‌ های نظام سلامت است. ما با درک اهمیت این موضوع و در راستای کمک به نظام سلامت، راه‌ اندازی این مرکز تخصصی را آغاز کرده‌ ایم و امیدواریم که با حمایت دولت، مجلس، خیران و نهادهای مرتبط در سال آینده به بهره‌ برداری برسد.