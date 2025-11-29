به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی گفت: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی حاکی از تداوم پایداری و سکون نسبی جو و وارونگی دما تا فردا (یکشنبه) می‌باشد که می‌تواند سبب کاهش کیفیت هوا در اراک و سایر مناطق صنعتی و پر جمعیت استان شود، بنابراین هشدار آلودگی سطح زرد شماره ۳ اداره کل هواشناسی استان مرکزی تا فردا معتبر می‌باشد.

وی گفت: از روز یکشنبه تا تقریبا پایان هفته عبور متناوب امواج کوتاه تراز میانی جو سبب برخی ناپایداری‌ها در منطقه خواهد شد، این ناپایداری‌ها اغلب به صورت افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد خواهد بود، همچنین احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق طی ساعاتی از روز‌های دوشنبه تا چهارشنبه (به ویژه نواحی جنوبی استان) وجود دارد.

(هر چند با توجه به خروجی فعلی مدل‌ها بارش‌های قابل ملاحظه‌ای در منطقه و استان پیش بینی نشده است، اما با توجه به سبک رگبار بارش‌ها احتمال شدت گرفتن نقطه‌ای بارش‌ها وجود دارد.)