پخش زنده
امروز: -
۴۶۶ دستگاه خودروی حادثه ساز با سرعت غیر مجاز از ابتدای آذر ماه تاکنون در جادههای استان توقیف شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: این خودروها سرعت بحرانی بیش از ۱۵۰ کیلومتر داشتند با مصوبه شورای راهبری تصادفات و هماهنگی قضائی با دادستان مرکز استان که توقیف شدند.
سرهنگ کاظمی افزود: از این تعداد ۱۸۹ دستگاه مربوط به حوزه دیهوک و طبس بوده است.
وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هم ۶۸ دستگاه در سطح استان توقیف شده که ۳۵ دستگاه مربوط به حوزه دیهوک و طبس بوده است.