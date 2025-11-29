به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: این خودرو‌ها سرعت بحرانی بیش از ۱۵۰ کیلومتر داشتند با مصوبه شورای راهبری تصادفات و هماهنگی قضائی با دادستان مرکز استان که توقیف شدند.

سرهنگ کاظمی افزود: از این تعداد ۱۸۹ دستگاه مربوط به حوزه دیهوک و طبس بوده است.

وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته هم ۶۸ دستگاه در سطح استان توقیف شده که ۳۵ دستگاه مربوط به حوزه دیهوک و طبس بوده است.