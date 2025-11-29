به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طی هفته اول آذر ماه، بالغ بر ۶ هزار و ۱۳ میلیارد تومان سود جاری، سنواتی و حق تقدم به حساب ۲ میلیون و ۱۴۴ هزار و ۲۸۴ سهامدار واریز شده است. این عملیات با همکاری ۴۸ ناشر بورسی و فرابورسی و از طریق اطلاعات سامانه «سجام» صورت گرفته است تا این سامانه بار دیگر کارآمدی خود را در تسهیل فرآیند‌های مالی بازار سرمایه به اثبات برساند.

در هفته اول آذر ماه سال جاری امسال، ۸ شرکت سود جاری ۲۵۴ هزار و ۱۰۶ سهامدار که شامل ۶۴۵ میلیارد و ۹۵ میلیون تومان می‌شود را به حساب بانکی آنها واریز کردند. همچنین ۲ ناشر سود سنواتی ۱۲ هزار و ۲۲۵ سهامدار که شامل ۲۸ میلیارد و ۴۳۵ میلیون تومان می‌شود را توسط سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت کردند.