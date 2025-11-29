به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، محمدتقی تقی‌زاده از توقیف یک دستگاه خودروی نیسان و دستگیری فردی به اتهام برداشت غیرقانونی شن و ماسه از بستر رودخانه سپیدرود خبر داد و گفت: این متخلف که سابقه قبلی در این زمینه دارد، در حین برداشت غیرمجاز شن ماسه توسط یگان حفاظت محیط زیست شهرستان رشت دستگیر شد.

وی افزود: خودروی نیسان مورد استفاده این فرد نیز توقیف و با تشکیل پرونده، متخلف برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

تقی‌زاده گفت: برخورد با متخلفان زیست‌محیطی به‌ویژه در موارد تکرار تخلف، با قاطعیت ادامه خواهد یافت.