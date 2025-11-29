نجات پنج سرنشین لنج باری در آبهای خلیج فارس
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از نجات پنج سرنشین یک لنج باری در آبهای مسیر دبی-آبادان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مصطفی حاجی رضایی در توضیح این خبر اظهار کرد: پیرو اعلام مرکز هماهنگی جستوجو و نجات دریایی بوشهر مبنی بر آبگرفتگی موتور یک فروند لنج باری در ۶ مایلی کانال بوشهر، شناور هادی ۶ برای امدادرسانی به محل اعزام شد.
وی افزود: با هماهنگی انجام شده، لنج باری اجازه ورود به کانال را دریافت کرد و عملیات امدادرسانی با همراهی شناور هادی ۶ و وضعیت آمادهباش شناورهای آناهیتا و احسان انجام شد.
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بیان کرد: با پهلو گرفتن ایمن موتورلنج باری در اسکله ۷، عملیات نجات پنج سرنشین موتورلنج باری مسیر دبی-آبادان با موفقیت پایان یافت.
حاجی رضایی یادآور شد: دریانوردان در صورت مواجه شدن با شرایط اضطرار دریایی باید در سریعترین زمان با سامانه تلفنی ۱۵۵۰ تماس بگیرند.