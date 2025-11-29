به مناسبت هفته فرهنگ اردستان، نشست تخصصی اردستان و اسطوره‌ها در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فضل الله یزدانیان محقق و نویسنده با بیان اینکه اردستان اسطوره‌ای‌ترین شهر ایران است و آن را کیانیان بنا کرده‌اند، گفت: بنای اولیه این شهر متعلق به قبل از اسلام و زرتشت بوده و حداقل ۲ هزار و ۵۰۰ سال سابقه دارد.

فضل الله یزدانیان افزود: نام اردستان کهن و بزرگ است و اَرد در زبان فارسی به معنای مقدس و سرزمین مردمان مقدس است.

این محقق و نویسنده گفت: از دیگر دلایل کهن بودن اردستان قنات‌های متعدد آن از جمله قنات ارونه و آتشکده مهر اردشیر است.