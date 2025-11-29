پخش زنده
نماینده کشورمان در دور دوم کاتای معلولان ذهنی K ۲۱ قهرمانی جهان با اجرای موفق و کسب رده دوم گروه، برای کسب نشان برنز مسابقه خواهد داد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دور دوم رقابتهای کاتای معلولان ذهنی K۲۱ مسابقات کاراته قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در قاهره، معصومه ایجی با امتیاز ۳۷.۴۰ اجرای قابلقبولی ارائه داد و بهعنوان نفر دوم گروه به مرحله شانسبرنز رسید.
در این مرحله، فدریکا از ایتالیا با امتیاز ۳۹.۸۰ صدرنشین شد. الیس از فرانسه با امتیاز ۳۷.۴۰ همامتیاز با نماینده کشورمان، اما پایینتر از او قرار گرفت و عمر از مصر نیز با امتیاز ۳۷.۱۰ چهارم شد.
ایجی باید برای کسب نشان برنز به مصاف اودین چالین از فرانسه، نفر سوم گروه دوم، برود.
رقابتها در ورزشگاه بینالمللی قاهره ادامه دارد.