به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، منوچهر نصیری گفت: مأموران پاسگاه انتظامی جاده اراک فرماندهی انتظامی شهرستان قم حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی؛ به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک و جهت بررسی موضوع؛ آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی به عمل آمده از خودروی مذکور ۳۴ راس گوسفند قاچاق و فاقد هر گونه مجوز کشف که در ادامه متهم به پلیس امنیت اقتصادی استان منتقل و پرونده در این رابطه تشکیل شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اضافه کرد: برابر اعلام نظر کارشناسان ارزش ریالی دام مکشوفه؛ ۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

نصیری گفت: برخورد با قاچاق یکی از اولویت‌های پلیس در راستای حفظ امنیت اقتصادی کشور است و این اقدامات با جدیت ادامه خواهد داشت.

عکس تزئینی است.