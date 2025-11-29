پخش زنده
شهرداری سرعین اولین شهرداری است که در راستای حمایت از سرمایهگذاری، صدور پروانه برای احداث هتل پنج ستاره را رایگان کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل صاحبعلی رام، شهردار سرعین گفت: شهرداری سرعین اولین شهرداری است که در راستای حمایت از سرمایهگذاری، صدور پروانه برای احداث هتل پنج ستاره را رایگان کرده است. این طرح که از سرعین شروع شده به وزارت کشور ارسال شده و آن وزارت خانه طرح مذکور را به تمام شهرهای کشور پیشنهاد کند.
صاحبعلی رام با اشاره به طرحهای شهرداری سرعین جهت حمایت از سرمایهگذاران، افزود: در حوزه شهری دو باب زمین داریم که میتوانیم آن را در اختیار سرمایهگذاران قرار دهیم تا طرحهای گردشگری در سرعین اجرا شود.
شهردار سرعین تصریح کرد: در حال حاضر بزرگترین پروژه نیمه تمام شهر سرعین پل بزرگ کمربندی بوده که در حال اجرا است و تلاش میکنیم فاز اول این پروژه حداکثر تا نیمه اول سال پیشرو به بهرهبرداری برسد.
رام با اشاره به طرح ایجاد پارک جنگلی سرعین تاکید کرد: راه و شهرسازی زمینی را برای ایجاد پارک جنگلی در شهر سرعین در اختیار شهرداری گذاشت، اما این زمین معارض داشت و همین موضوع سبب شده تا عملیات اجرایی به تاخیر بی افتد و در حال تلاش برای حل معارض آن هستیم تا پروژه مذکور را عملیاتی کنیم.