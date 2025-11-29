پخش زنده
رئیس خانه معدن ایران گفت: در حوزه سیاستی و صدور مجوزها، تصمیمها برای پرداخت عوارض جدید، نباید یکباره اعلام شود، این موضوعات نیازمند حضور و کرسی رسمی در نهادهای تصمیمساز است؛ جایگاهی که هنوز نتوانستهایم در برخی حوزهها کسب کنیم.
به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا بهرامن در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت سرب و روی، بر اهمیت ایجاد روزهای ملی برای مواد معدنی کلیدی و راهبردی، یکپارچگی صنفی و تقویت نقش صنعت در رویدادهای منطقهای و بینالمللی تاکید کرد.
وی خطاب به فعالان این حوزه گفت: این نشستها تنها دورهمی نیست. باید از همین امروز مطالبهگری کارشناسی و صنفی را آغاز کنیم. لازم است از خود بپرسیم در صنعت سرب و روی چه داریم؟ چه تولید میکنیم؟ چه میزان مصرف داریم؟ و برای فروش مازاد تولید چه راهبردهایی در بازار رقابتی لازم است؟
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به ثبت روز ملی برای چند ماده معدنی کلیدی، از تلاشها برای افزودن مواد راهبردی دیگر خبر داد و گفت: برای طلا روز ملی تعریف کردهایم و به دلیل اهمیت نمک در آینده کشور نیز درخواست اختصاص روز ملی برای این ماده ارائه شده است. همچنین مواد دیگری همچون سنگآهن در فهرست بررسی قرار دارند.
بهرامن با بیان اینکه طی یک سال گذشته جلسات متعددی با انجمنهای تخصصی برای تعیین روزهای ملی عناصر و مواد معدنی برگزار شده است، گفت: پس از نشستهای طولانی به جمعبندی رسیدیم و اکنون دو ماده معدنی راهبردی در تقویم کشور دارای روز ملی شدهاند. این اقدام حرکتی ارزشمند است و باید روزی متعلق به فعالان واقعی این صنایع داشته باشیم تا اهداف مشترک دنبال شود.
وی هدف از برگزاری چنین روزهایی را گردهمایی فعالان، بررسی وضعیت گذشته و حال و ارائه چشمانداز آینده عنوان کرد و افزود: مهم است خروجی این نشستها پیش از هر چیز برای خود فعالان صنعت روشنکننده وضعیت امروز باشد. روز ملی سرب و روی در تقویم ۲۲ آذر ثبت شده، اما با نظر انجمنهای تخصصی، مراسم امسال امروز برگزار شد تا بتوانیم برنامهریزیها را بهتر سامان دهیم.