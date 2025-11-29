به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما با اعلام این خبر گفت: با توجه به برودت هوا و افزایش ۲۷ هزار مشترک جدید گاز و ۱۳۰ واحد صنعتی و مصرف کننده عمده در استان میزان مصرف گاز در آذربایجان غربی افزایش یافته است.

علیرضا شیخی با بیان این که در جهت پایداری شبکه گازرسانی استان گاز مشترکین بدمصرف و پرمصرف قطع خواهد شد افزود: قطع گاز ویلاباغ‌ها و ویلا‌هایی که در خارج از شهر‌ها واقع شده است هم در دستور کار شرکت گاز استان قرار دارد.

او خاطرنشان کرد: در این راستا هیات دولت نیز با صدور بخشنامه‌ای دمای رفاه ادارات و سازمان‌ها را ۲۰ درجه سانتی گراد تعیین کرده که موجب کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز در این بخش می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی هوشمند سازی و عایق کاری موتورخانه‌های منازل را از جمله فعالیت‌های این شرکت در راستای مصرف بهینه گاز عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع نیز موجب کاهش ۲۵ درصدی مصرف گاز در مشترکین می‌شود.

علیرضا شیخی با تاکید بر این که از مشترکین می‌خواهیم با تنظیم دمای منزل بر روی ۲۰ درجه سانتی گراد این شرکت را در پایداری شبکه گازرسانی یاری دهند تصریح کرد: امسال با مصوبه هیات دولت نسبت به اصلاح تعرفه‌های گاز نیز اقدام شده است.

او ادامه داد: مشترکان پرمصرفی که سقف مصرف را رعایت نکنند میزان مصرف گاز آنها تا پله چهارم مصرف افزایش می‌یابد و مبلغ گازب‌های این مصرف کنندگان در پله چهارم ۷۵ درصد قیمت صادراتی گاز محاسبه می‌شود که ۱۷ هزار تومان به ازای هر مترمکعب گاز است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی گفت: ۱۲ پله مصرفی که در سال‌های گذشته برای مشترکین گاز تعریف شده بود امسال به چهار پله کاهش پیدا کرده و همان طور که در سال‌های گذشته اقلیم‌های سرد و گرم داشتیم امسال در هر شهرستان به صورت جداگانه اقلیم متناسب با آب و هوای آن شهرستان تعریف و تنطیم شده است.

علیرضا شیخی افزود: میانگین مصارف ۵ سال گذشته هر شهر در همه شهر‌ها استخراج شده که الگوی مصرف میانگین آن شهر محسوب می‌شود و تعاریف پله‌های مصرف و نحوه استخراج اقلیم‌های مرتبط با هر شهر نیز در سایت شرکت گاز استان برای استفاده مشترکین بارگذاری شده است.

او تاکید کرد: اگر مشترکین گاز ۷۵ درصد میانگین مصرف گاز را مصرف کنند در پله نخست مصرف قرار می‌گیرند، معادل میانگین مصرف کنند در پله دوم، ۷۵ درصد بیشتر از میانگین مصرف گاز مصرف کنند در پله سوم و نهایتا ۱۰۰ درصد از میانگین مصرف بالاتر گاز استفاده کنند در پله چهارم مصرف قرار می‌گیرند.