پس از فراخوان اعتصاب عمومی در اعتراض به دستمزد کاری و نیز همبستگی با فلسطینی‌های غزه، که در برخی رسانه‌های چپ در انگلیس بازتاب یافته است، انتظار می‌رود پرواز‌ها و حمل‌ونقل در ایتالیا دچار اختلال شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، بر اساس اخبار منتشر شده در برخی نشریات انگلیسی همه کارکنان ایتالیا در همه صنایع دولتی و خصوصی، از جمله کارگران ترابری، روز جمعه، ۲۸ نوامبر (۷ آذر) اعتصاب کردند.

بر اساس این اخبار، مدیران فرودگاه‌هایی همچون ناپل و ونیز به مسافران هشدار داده‌اند که ممکن است پرواز‌ها در پی این اعتصاب با تاخیر همراه باشد یا لغو شود.

نشریه گاردین پیش‌تر در این باره نوشت شرکت هواپیمایی ایتالیایی "ایتا ایرویز" (ITA Airways) اعلام کرد تاکنون ۲۶ پرواز داخلی را به خاطر این اعتصاب لغو کرده است. همچنین شرکت راه آهن دولتی "ترن ایتالیا" (Trenitalia) هشدار داده که ممکن است اختلال ناشی از اعتصاب، حرکت قطار‌ها و اتوبوس‌ها در سراسر کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

گاردین نوشت: شماری از اعتصاب‌های کارکنان بخش دولتی و خصوصی ایتالیا، از ساعت ۲۱ پنج شنبه به مدت ۲۴ ساعت آغاز شد.

براساس مقررات ایتالیا، خدمات ضروری در طول اعتصابات در روز‌های هفته از ساعت ۶ صبح تا ۹ صبح و از ۶ بعداز ظهر تا ۹ شب تضمین می‌شود.

گاردین نوشت: اعتصاب روز جمعه را اتحادیه کارکنان دولتی و خصوصی در ایتالیا، در اعتراض به عملکرد نخست وزیر جورجیا ملونی، به ویژه بودجه دفاعی آن سامان داده است. این اتحادیه اعلام کرده است اعضایش، دستکم دو هزار یورو دستمزد ماهانه، حداکثر سن بازنشستگی ۶۲ سال، پایان دادن به نظام قراردادی، کاهش ساعات کار با حفظ حقوق، کمک هزینه مسکن، استخدام در بخش دولتی و مراقبت‌های بهداشتی می‌خواهند. به گفته این اتحادیه، این خواست ها:" نیاز‌های ضروری برای یک کشور فرسوده است که با جنگ افروزی دولت ایتالیا ناسازگار است".

بر اساس اخبار منتشر شده در انگلیس در اعتصاب روز جمعه در ایتالیا، تظاهراتی در شهر رم شکل گرفت و یک راهپیمایی بزرگ ملی نیز شنبه ۲۹ نوامبر، در رم در پورتا سان پائولو برگزار خواهد شد.

به نوشته گاردین، اتحادیه کارکنان در ایتالیا اعلام کرده است راهپیمایی روز شنبه در ایتالیا، برای کمک به رد سیاست‌های تسلیح مجدد و "تعهد ما برای پایان دادن به همدستی با اسرائیل و نسل کشی در فلسطین" است. گاردین نوشت گرتا تونبرگ، فعال سرشناس سوئدی همچون شماری دیگر از فعالان اعلام کرد که در راهپیمایی ملی در ایتالیا، برای دستمزد عادلانه کارگران در ایتالیا و نیز حمایت از مردم غزه، شرکت خواهد کرد.