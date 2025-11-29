بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، به استناد ماده (۴) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان و با توجه به مفاد بند «غ» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴، مرحله یازدهم ثبت‌نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از اول دی‌ماه ۱۴۰۴ برای گروه جدیدی از صاحبان مشاغل آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در اجرای ماده (۴) قانون تسهیل تکالیف مؤدیان برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۴۰۲با اصلاحات و الحاقات بعدی و با ملحوظ نظر قرار دادن مفاد بند (غ) تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) موضوع فصل چهارم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن که براساس شرایط فراخوان‌های مراحل اول تا دهم ثبت‌نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تاکنون مشمول اجرای این نظام مالیاتی نگردیده‌اند؛ با رعایت شرایط ذیل ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ یازدهم ﺛﺒﺖﻧﺎم و اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و می‌بایست از ﺗﺎرﻳﺦ اول دیﻣﺎه ۱۴۰۴ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻘﺮرات و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده را اجرا نمایند:

الف- کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) با هر میزان فروش یا درآمد که به‌صورت اختیاری و داوطلبانه و موافقت سازمان، برای ثبت‌نام و اجرای مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام می‌نمایند.

ب- کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) با هر میزان فروش یا درآمد که کالا و خدمات متعلق به اشخاص دیگر را به‌روش‌هایی نظیر دلالی، حق‌العمل‌کاری، به‌هم‌رسانی و...، در قبال مبالغی تحت عنوان کمیسیون، کارمزد، پورسانت و موارد مشابه عرضه می‌نمایند.

ج- کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) با هر میزان فروش یا درآمد که کالا و خدمات خود را از طریق اشخاص ثالث و به‌روش‌هایی نظیر دلالی، حق‌العمل‌کاری، به‌هم‌رسانی و ... عرضه می‌نمایند.

د- کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) شاغل در فعالیت‌های ذیل در ﺻﻮرتی ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش ﻛﺎﻻﻫﺎ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت (ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎف ﻳﺎ ﻣﻌﺎف و ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎف) آنها در سال ۱۴۰۳ و یا از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴، بیشتر از صد و چهل و چهار میلیارد ریال (نصاب موضوع ماده ۱۴مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان) باشد:

۱. عرضه‌کنندگان کلیه موادغذایی آماده و نوشیدنی از جمله فست‌فودی، جگرکی، کبابی، آبمیوه‌فروشی، بستنی‌فروشی، فالوده‌فروشی و همچنین شیرینی‌پزی و شیرینی‌فروشی، چایخانه‌ها، قهوه‌خانه‌ها و کافه‌تریاها؛

۲. ارائه‌دهندگان کلیه خدمات زیبایی و آرایشی از قبیل سالن‌های زیبایی و آرایشی اعم از زنانه و مردانه؛

۳. کلیه کلینیک‌ها، بیمارستانها، درمانگاه‌های زیبایی و ارائه‌دهندگان کلیه خدمات زیبایی اعم از پیکرتراشی، تزریق ژل و هرگونه خدمات دیگر که جنبه غیر درمانی داشته باشد؛

۴. بلاگر‌ها و اینفلوئنسرها؛

۵. عکاسان و فیلمبرداران؛

۶. طراحان مد، لباس و ساختمان (مانند طراحان دکوراسیون داخلی، بیرونی ساختمان‌ها و...)؛

۷. بازیگران، کارگردانان و تهیه‌کنندگان سینما، تلویزیون و تئاتر؛

۸. ارائه‌دهندگان خدمات پیمانکاری در هر زمینه.

چنانچه میزان فروش کالا‌ها و خدمات هر یک از مودیان موضوع بند (د)، از ابتدای مهرماه سال ۱۴۰۴ به بعد، از نصاب موضوع ماده ۱۴مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان عبور نماید؛ مودی مذکور از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور حد نصاب مذکور مشمول ثبت‌نام و اجرای فراخوان یازدهم نظام مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد بود.

فعالان اقتصادی که واجد شرایط مراحل اول تا دهم ثبت نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده انـد، حتـی در صورت انطباق با شرایط مشمولیت مرحله یازدهم ثبت نام این نظام مالیاتی جزء مودیان مشمول مراحل قبلی ثبت نام و اجرای قانون محسوب و مکلف به اجرای مقررات از تاریخ شمول فراخوان مربوط، خواهند بود.